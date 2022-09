Wohnen in der Trafostation

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Jahr 1935 errichtete der Energieversorger NEWAG in Unterstinkenbrunn ein imposantes, zweigeschoßiges Bauwerk, welches jahrelang als Schalthaus diente. Die Zeiten ändern sich: Die NEWAG heißt heute EVN, die Trafostation entsprach nicht mehr dem Stand der technischen Anforderungen und wurde durch eine kleinere, zeitgemäßere ersetzt.

Um das Gebäude nicht abreißen zu müssen, wurde es der Gemeinde zum Nulltarif angeboten. Die Gemeinderäte befassten sich sehr intensiv mit dieser Causa und diskutierten über verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Doch als Lagerraum war es nicht wirklich interessant und der Umbau zu Wohnungen war teuer, weshalb man dankend ablehnte.

Bürgermeister Matthias Hartmann, der seine Bachelor- und Masterarbeit zum Thema „Leerstand in den Ortskernen“ schrieb, ist diese Thematik sehr ans Herz gewachsen. Nach Ablehnung des Gemeinderates fasste er den Entschluss, in Eigenregie aus der ungenutzten Trafostation zwei Wohneinheiten zu machen.

Dazu stellte er der EVN ein angemessenes Kaufangebot (Servitut blieb für die EVN) und reichte alle erforderlichen Pläne und Ansuchen bei Gemeinde und Land ein. Abstriche musste er bezüglich der Stiege, diese war westlich geplant, machen, da er von der Nachbarin keinen Grund bekam. Daher zog sich das Vorhaben in die Länge.

Im Herbst wird die erste Wohnung vermietet

Im Frühjahr 2021 war es so weit: Die Umbauarbeiten begannen. Dazu musste zuerst händisch eine Künette für Wasserleitung und Kanal gegraben werden. Im Innenraum ließ er aber Strom, Wasserleitung und den Einbau der Fenster und Türen von Profis machen, doch die Verlegung der Fliesen und alle Holzarbeiten für eine Holzzwischendecke, Holzböden, sowie der Möbelaufbau waren und sind für den gelernten Tischler kein Problem.

Im Herbst dieses Jahres möchte er die erste Wohnung im Erdgeschoß mit 35 m² an Arbeiter oder Monteure vermieten. Zuvor muss noch die Dämmung an der Außenfassade geklebt werden, bevor der Außenputz in Weiß und Grau aufgebracht werden kann. Außerdem kommt auf das Dach eine Photovoltaikanlage.

„Im Dezember soll auch die Wohnung im Obergeschoß fertig sein und vermietet werden, die mit 38 m² für junge Mieter ausgelegt ist“, erzählt der innovative Bürgermeister. Momentan werden die Mietverträge ausgearbeitet, denn Hartmann möchte die Mieteinnahmen zur Abdeckung des Kredites verwenden, mit dem er das Projekt finanziert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro. „Später sollen die Einnahmen meine Pensionsabsicherung sein“, denkt er schon in ferne Zukunft.

