Laa: Baumpaten bringen mehr Grün ins Stadtgebiet

Die Laaer Bevölkerung drückt ihre Mithilfe im Klima- und Naturschutz in besonderer Weise aus: mit Baumpatenschaften. Christoph Schmid aus Laa ist in dieser Hinsicht sehr engagiert: Er hat bereits drei Patenschaften übernommen, die neueste für einen Nussbaum - anlässlich seines 50. Geburtstages. Friedrich Schlemmer aus Mistelbach ist Pate zweier Kirschbäume und möchte so Danke sagen, dass er viele Jahre lang kostenlos die Elektrotankstelle in Laa benutzen konnte.

Christoph Schmid aus Laa hat zum dritten Mal eine Baumpatenschaft übernommen, diesmal war's ein Nussbaum. Foto: Stadtgemeinde Laa

Geburtstage, Taufen, besondere Freundschaften oder einfach nur, um Danke zu sagen, waren schon Gründe für die Übernahme einer Baumpatenschaft in Laa. Diese Möglichkeit bestehe seit einigen Jahren in der Stadtgemeinde, somit kann jeder persönlich bei der Grünerhaltung mithelfen.

Bürger können zur Verbesserung des Kleinklimas beitragen

„Ein Baumbestand von etwa 2.000 Stück erschließt sich zusammengefasst über die vielen öffentlichen Park- und Grünraumflächen in Laa“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Der städtische Bauhof ist mit der Pflege der Bäume beauftragt und auch Baumexperten überprüfen und bewerten die Bäume immer wieder.“

250 Euro bezahlen Paten pro Baum: Sie erhalten dafür eine persönliche Urkunde, nun wird auch direkt am Stamm eine Holzscheibe mit Beschriftung angebracht. „Ein großes Dankeschön gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bereit erklären, eine Baumpatenschaft in unserer Stadt zu übernehmen und somit einen wichtigen Teil zur Verbesserung des Kleinklimas bei uns beitragen.“

Details:

Wer Baumpate werden möchte, kann dies per Mail mit dem Kennwort „Baumpate“ der Stadtgemeinde mitteilen: stadtgemeinde@laa.at

Es besteht für alle bisherigen Baumpaten die Möglichkeit, den Baum beschriften zu lassen. Wer dies nachholen möchte, kann sich bei Stadträtin Helga Nadler melden: 0676/6409317, h.nadler@laa.at melden.

