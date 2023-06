Unwetter-Einsatz Theaterstadl und Winkelauer Hof verschlammt und überflutet

50 Millimeter pro Quadratmeter Regen fielen binnen kurzer Zeit - und die Wassermassen schossen von einem angrenzenden Feld in die Winkelau. Die Schäden sind groß. Foto: FF Loosdorf

E in heftiges Unwetter mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit verwüstete am Nachmittag des 8. Juni den Theaterstadl in der Winkelau. Im Einsatz waren die Feuerwehren Loosdorf, Fallbach, Hagendorf und Hagenberg.

Um die Lage in den Griff zu bekommen wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet und abgearbeitet. Am schwersten war der Bereich der Winkelau betroffen. Trotz Rückhaltemaßnahmen im Bereich des angrenzenden Feldes, auf dem Kürbis angebaut war, wurden Teile des Theaterstadls sowie des Winkelauer Hofs - hier vor allem der Küchenbereich - massiv überflutet. Die Feuerwehren kämpften mit mehreren Tauchpumpen, Einbaupumpen und Nasssaugern gegen die Wassermassen an. „Die Wassermengen kamen über die an den Theaterstadl angrenzende Einfriedungsmauer, wobei auch deren Umsturz befürchtet wurde. Durch die Mauerschlitze, unter den Türen, durch den Boden und teilweise bei den Fenstern drang das Wasser in den Theaterstadel ein", erzählen Obfrau Brigitte Hipfinger und Obfrau-Stellvertreter Karl Schuppler betroffen. Theaterstadl ist vorläufig gesperrt: Experte wird das Haus begutachten Mit Hochdruckreinigern und Nasssaugern wurden die Räume zuerst gereinigt. Nun wird versucht, mit Trocknungsgeräten und aufgedrehter Heizung die Feuchtigkeit aus den Räumen zu bringen. Trauriges Detail am Rande: Als vor 30 Jahren die Generalprobe des Schwanks „Blaues Blut & Erbsensuppe" stattfand, drang auch damals nach einem Gewitter Wasser in den Theaterstadl ein. Das Stück wurde heuer erneut gespielt. Bürgermeister Josef Kerbl war helfend vor Ort: „Positiv war, dass die Feuerwehren rasch zur Stelle waren und Schlamm schnell beseitigen und Wasser wegpumpen konnten. Trotzdem gibt es Gebäudeschäden, die die Niederschlagsmenge von bis zu 50 Millimeter pro Quadratmeter verursacht hat", berichtet er. „Der Theaterstadl soll daher demnächst von einem Gutachter besichtigt werden, der Zugang zum Theaterstadl musste vorläufig gesperrt werden." FB 1 /23 Foto: FF Loosdorf Foto: Brigitte Hipfinger Foto: FF Loosdorf Foto: Brigitte Hipfinger Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: FF Loosdorf Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Foto: Brigitte Hipfinger Unwetter-Einsatz Theaterstadl und Winkelauer Hof verschlammt und überflutet . Ein heftiges Unwetter mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit verwüstete am Nachmittag des 8. Juni den Theaterstadl in der Winkelau. Im Einsatz waren die Feuerwehren Loosdorf, Fallbach, Hagendorf und Hagenberg. Die weiteren Einsatzabschnitte konzentrierten sich auf die Verkehrswege in und rund um Loosdorf. Hier hatten es die Einsatzkräfte mit starken Verunreinigungen durch Schlamm und Geröll zu tun. Um die Verkehrswege wieder rasch frei zu bekommen, wurde in diesen Bereichen die Feuerwache Frättingsdorf mit der Straßenwaschanlage hinzugezogen. Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit 71 Männern und Frauen im Einsatz.