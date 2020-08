Die heftigen Regenfälle am 22. August - binnen einer Stunde fielen bis zu 80 Liter auf den Quadratmeter - führten zu den ersten großen Überschwemmungen in diesem Sommer: Die Sportplätze in Paasdorf und Kreuzstetten soffen ab (siehe Seiten 62-63), in Ladendorf musste die FF gleich mehrere Keller auspumpen und in Herrnleis wurde eine Hintausstraße zum reißenden Fluss.

„Von allen Seiten kam das Wasser in die Ortschaft, überschwemmte und verschlammte zahlreiche Straßen, Keller und Gärten“, stöhnt die FF Herrnleis: Mit provisorischen Dämmen versuchte man den Fluten Herr zu werden. Zahlreiche Straßen und Wege wurden verschlammt und mussten mit Frontladern und Schaufeln freigeräumt, Keller von Schlamm und Wasser befreit und auch ein umgestürzter Baum beseitigt werden.

Als die Florianis schon glaubten, alle Einsätze abgearbeitet zu haben, kam der Hilferuf eines Landwirtes: „Der Wasserstand vor seinem Stallgebäude stieg immer höher und drohte die Lagerhalle mit den Futtermitteln zu überschwemmen“, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Die FF verhinderte mit Unterwasserpumpen Schlimmeres.

Auswirkungen hatten die Fluten auch auf den Taschlbach: Auf rund 100 Metern war der Bachhang an mehreren Stellen bis zum Güter/Radweg abgerissen. „Zu einem bestand die Gefahr, dass ein Fahrzeug samt Straße in den Bach einbrechen könnte und zum anderen, dass der Bach durch die Erdmassen verstopft wird und zurückstaut“, erklärt ein Helfer: Unverzüglich wurde der Schaden inspiziert, der Weg gesperrt und eine Aufsicht für die Nacht eingeteilt.

Bekannte Keller standen wieder unter Wasser

„Der erste Hilferuf erreichte die FF Ladendorf von einem altbekannten Ort. Wieder einmal stand ein Keller der Wohnungsanlage in der Kirchenzeile knapp zwölf Zentimeter unter Wasser, bei einem Zweiten war bereits leichter Wassereintritt durch die Kellerfenster zu beklagen“, berichtet die FF Ladendorf. Durch den schnellen Einsatz von Schmutzwasserpumpen und Nasssaugern wurden die Keller trockengelegt.

Bereits bei der Anfahrt zum ersten Einsatz erreichte die Florianis ein weiterer Hilferuf eines Ladendorfers. Sein Keller war ebenfalls schon einige Zentimeter mit Wasser vollgelaufen.

Im Einsatz war in Ladendorf der gesamte Unterabschnitt.