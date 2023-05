Gewitterfront brachte Verschlammung und Hagel

Die FF Poysbrunn rückte um 16.33 Uhr aus: Die Wassermassen hatten Schlamm von den Feldern in die Ortschaft geschwemmt, auf mehreren Straßenzügen entlang der Hauptstraße musste der Schlamm von den Feuerwehren von Fahrbahnen und Gehsteigen entfernt. Um 20.45 Uhr konnte die FF wieder in das FF Haus einrücken. „Besonder Dank gilt unseren beiden Kameraden von der Reserve EBM Otto Schiener und ELM Josef Wolf, die uns bei dem Einsatz untersützten“, dankt die Feuerwehr via Facebook ihren einsatzfreudigen Alt-Mitgliedern. Für die FF Poysbrunn war das der dritte derartige Einsatz binnen weniger Tage.

Im Unwettereinsatz waren auch die Wehren Drasenhofen, Poysdorf und Bullendorf, Großkrut und Kleinhadersdorf mussten zu Sturmschäden ausrücken und die FF zu Auspumparbeiten. In Althöflein ging ein heftiges Hagelunwetter nieder. Laut Hagelversicherung wurden durch den Hagelschlag im Bezirk Wein- und Obstbaukulturen betroffen. NÖweit soll der Schaden bei 700.000 Euro liegen.

