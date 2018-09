„Um 15:15 Uhr wurden wir aufgrund eines schweren Unwetters mittels Sirene und SMS zu Auspumparbeiten im Ortsgebiet Großkrut alarmiert. Innerhalb von 20 Minuten gab es einen Niederschlag von etwa 50 Liter pro Quadratmeter“, so der Kommandant der FF-Großkrut, Johann Antony und Verwalter Jürgen Traindl unisono.

Aufgrund der großen Wassermassen waren deshalb großflächige Sperren notwendig. Ein Befahren der Poysdorferstraße und der Lundenburgerstraße war für einige Zeit unmöglich. Keller, Häuser, Hallen und Gärten standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden.

Beim Großteil der Häuser brachen die Wassermassen von der Hinterseite der Grundstücke herein, weil die Böden diese Mengen an Wasser in so kurzer Zeit nicht aufnehmen konnten. Im Laufe des Einsatzes wurden umliegende Feuerwehren alarmiert und die Feuerwehren Althöflein, Altlichtenwarth, Hausbrunn, Katzelsdorf, Poysdorf und Walterskirchen unterstützten den Einsatz in Großkrut mit ganzer Kraft.

Zahlreiche Helfer waren zusätzlich im Einsatz: Privatpersonen, Landwirte und Firmen (unter anderem Poyss und Aust Bau) mit ihren Gerätschaften, Arbeiter der Gemeinde, die Straßenmeisterei und die Mitglieder der FF Großkrut und fast allen umliegenden Feuerwehren.

Kommandant Antony: „All jenen sind wir zu großem Dank verpflichtet, weil wir es ohne ihre Hilfe nicht geschafft hätten, so viele Einsatzorte gleichzeitig abzuarbeiten“.

Als die wichtigsten Maßnahmen getroffen waren, um die Gebäude der Bewohner auszupumpen, wurden die Straßen von den zahlreichen Helfern gereinigt. Insgesamt waren etwa 90 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz und unzählige freiwillige Helfer aus der Bevölkerung.