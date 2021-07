„Vorher waren wir ausgelastet, jetzt sind wir überlastet“, erzählt Bezirksinnungsmeister Reinhard Gotsch von der Situation der Dachdeckerinnen und Dachdecker nach dem Unwetter vergangene Woche. Die im Bezirk durch Hagel und Sturm entstandenen Schäden bringen den Dachdeckerbetrieben momentan mehr Arbeit als sie stemmen können. Auch deshalb, weil die Handwerker schon davor volle Auftragsbücher hatten.

Verständnis der Kunden gefragt

„Unsere Arbeitsstunden sind begrenzt, man kann ein paar Überstunden machen, aber wir können die Kapazitäten nicht wesentlich erhöhen“, erklärt Gotsch. „Man kann nur auf das Verständnis der Kundinnen und Kunden hoffen.“

Bis alle Schäden an den Dächern abgearbeitet sind, wird es noch Monate dauern, so der Bezirksinnungsmeister. Besonders schlimm hat das Unwetter den Ort Schrattenberg getroffen, dort müssen so gut wie alle Dächer ausgetauscht werden. „Diese hundertprozentigen Schäden hat es noch nie gegeben“, meint Reinhard Gotsch.

Permanent im Einsatz

Auch die Elektrikerbetriebe spüren während der letzten Tage einen großen Andrang, nachdem der Hagel ebenfalls viele Regensensoren, SAT- und Photovoltaikanlagen beschädigt hat. „Wir sind permanent im Einsatz“, bestätigt der MFG-Elektrotechnik Geschäftsführer Markus Gurschka. Die meisten Schäden gibt es bei Photovoltaikanlagen, obwohl diese oft noch funktionieren: „Aber ein Teil ist beschädigt, dort ist die Ausbeute der Sonne schwächer, weil bei gesplittertem Glas nicht die ganze Sonne durchkommt“, erläutert Gurschka.

Durch die riesige Menge an Schäden übernehmen die Elektrikerbetriebe im Moment auch kleine Beschädigungen am Dach und entlasten somit die Dachdecker, wie Markus Gurschka erzählt: „Die Kunden, die Produkte am Dach montiert haben, unterstützen wir auch bei der Reparatur des Daches“.

Totalschäden bei Autos

Neben Häusern hat der Hagel auch viele Autos massiv beschädigt. „Der überwiegende Anteil sind Totalschäden“, weiß KFZ-Spengler Jürgen Braunstingl aus Drasenhofen.

Bei den restlichen Fahrzeugen wurden bis jetzt vor allem beschädigte Scheiben getauscht, im August werden dann Blechschäden durch eine externe Firma repariert. „Da haben wir uns Termine gesichert, deswegen geht es bei uns jetzt sehr flott. Die sind jetzt nämlich teilweise bis nächstes Jahr ausgebucht“, erzählt Braunstingl.

Um sich im Vorhinein vor Unwetterschäden zu schützen, sollte man sein Auto am besten an einem sicheren Ort unterstellen. Hat man diese Möglichkeit nicht, rät der Profi zu einer Hagelplane, um Unwetter so gut wie möglich abzufedern. „Aber ab einer gewissen Dimension nützt auch das nichts mehr“, weiß Braunstingl.

Ist das Unwetter vorbei, sollten die Besitzer entweder selbst das Auto auf Schäden untersuchen oder die Werkstatt damit beauftragen, denn oft werden kleinere Hagelschäden nicht sofort wahrgenommen. Jürgen Braunstingl warnt daher: „Kommt man zu spät drauf, hat man irgendwann keinen Anspruch mehr bei der Versicherung“.