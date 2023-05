Heim-Urgestein Christine Hager geht in Pension

Gregor Kopa, der nun vier Jahre sehr erfolgreich das Pflegeheim in Poysdorf leitete, nimmt die ihm gebotene Herausforderung an, das größte Pflege- und Betreuungszentrum in Tulln zu führen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn gemeinsam mit Pflegeleiterin Tanja Glander haben wir hier ein tolles Team und auch mit den kleingruppigen Hausgemeinschaften ein ganz besonderes Modell“, sagte Kopa.

Tanja Glander bedankte sich im Namen der gesamten Belegschaft bei Gregor Kopa für seine Arbeit. Sie wird vorübergehend auch die Aufgaben der Heimleitung übernehmen.

Seit Beginn mit dabei ist Verwaltungsassistentin Christine Hager. Gregor Kopa dankte ihr für das große Engagement, mit dem sie sich zur tragenden Säule im Haus entwickelt hat. Sie wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit Ulrike Sinnreich und Nina Ott konnten aber zwei engagierte Nachfolgerinnen aufgebaut und durch Christine Hager eingeschult werden.

