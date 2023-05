Poysdorferin: Heimhelferin sieht sich ungerechtfertigt rausgeschmissen

„Die Begründung: Ich verbreite schlechte Laune, ich helfe meinen Kollegen nicht und manche hätten sogar Angst vor mir“, ärgert sich die Frau: Vorgeworfen wurde ihr auch, dass sie während der Pflegezeit Kreuzworträtsel lösen würde. Obwohl nie etwas bewiesen werden konnte, musste sie sich mehrmals bei der Hausleitung rechtfertigen. Quelle dieser Vorwürfe? Für die 52-Jährige der Wohnbereichsleiter.

Pflegedienstleiterin Tanja Glander erklärt auf Anfrage, dass man sich angesichts des großen Personalmangels bei Pflegekräften zehn Mal überlegt, ob man sich von einem Mitarbeiter trennt. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte könne sie zwar auf die konkreten Vorwürfe der ehemaligen Mitarbeiterin nicht eingehen, doch betont Glander: „Um in der Pflege für ein gesundes Arbeitsklima zu sorgen, sind wir stets um gute Arbeitsbedingungen und einen starken Zusammenhalt im Team bemüht.“

Wenn es dennoch zu Problemen kommt, müssen eben auch gelegentlich Veränderungen im Team getroffen werden. Dem gehen jedoch immer zahlreiche Gespräche, Coachings und Supervision voraus. „Unser Team im Urbanusheim leistet Tag für Tag mit viel Freude großartige Arbeit mit unseren Bewohnern und dafür bin ich sehr dankbar“, so Glander.

Die gekündigte Heimhelferin sieht den Schuldigen für ihre Probleme im, wie die Pflegedienstleiterin sagt, sehr engagierten, kompetenten und beliebten Wohnbereichsleiter, der für eine Etage im Urbanusheim als Teamleiter seine Zuständigkeit hat. „Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen, ich mache meinen Job mit Herz“, sagt die gefeuerte Pflegerin: Während sie aus ihrer Sicht grundlos sofort freigestellt worden wäre, erhebt sie Vorwürfe gegen eine Heimhelferin in einem anderen Team, die Gewalt gegenüber Bewohnern anwenden würde. Bewohner hätten nach Pflegehandlungen Hämatome oder würden zu selten geduscht: Diese Dame habe aber zwei Verwarnungen und „eine letzte Chance“ bekommen, sagt die 52-Jährige.

Dem widerspricht Pflegedienstleiterin Tanja Glander entschieden: „Hätte es einen solchen Verdacht gegeben, wäre es zu keiner zweiten Chance gekommen, hier hätten wir uns sofort von der Mitarbeiterin getrennt.“ Gewalt gegen Bewohner sei ein No-Go. „Wir sind stolz auf den wertschätzenden und liebevollen Umgang, den unsere Mitarbeiter tagtäglich mit unseren Bewohnern pflegen. Das zeichnet uns aus und darauf legen wir auch größten Wert“, unterstreicht Glander.

Auch seitens der Aufsicht des Landes NÖ wurde zuletzt die Arbeit in den überschaubaren Wohngemeinschaften des Poysdorfer Urbanusheim als vorbildlich und Best Practice-Beispiel gesehen. Den Vorwurf, man würde verstärkt auf ausländische Unterstützungsarbeitskräfte setzen, könne man nicht nachvollziehen. „Gerade auch weil zu den Diplomkrankenpflegern, Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten, Heimhelfern und Zivildienern zusätzliche Unterstützungskräfte aufgenommen wurden, werden unsere Mitarbeiter in der Pflege stark entlastet.“

„Das wird auch vom Land NÖ positiv bewertet“, betont Gregor Kopa, der gemeinsam mit Tanja Glander den Teambildungsprozess im Haus in den letzten Jahren sehr gut vorantrieb und förderte. Kopa selbst wurde übrigens als Heimleiter in Poysdorf vom Land NÖ abgeworben und leitet seit Mai Niederösterreichs größtes Pflege- und Betreuungszentrum in Tulln.

