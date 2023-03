Trend: Urlaub daheim oder mit der Familie

Christian Schrefel, Stadtrat für Umwelt und Sprecher der Grünen im Bezirk Mistelbach: „Ich versuche, so wenig wie möglich zu fliegen. Wenn ich fliege, dann werde ich auch CO2 kompensieren.“ 2023 wird Schrefel mit seiner Familie zum Erlaufsee fahren - mit seiner Frau ist eine längere Interrail-Reise zu den europäischen Kulturhauptstädten geplant. Ganz im Sinne der Umwelt stehen also die Reisen im kommenden Sommer.

Auch Karl Wilfing, Landtagspräsident aus Wetzelsdorf wird den Sommer in Österreich verbringen: Eine Woche wandern am Großglockner, ein verlängertes Wochenende mit den Enkeln in der Steiermark - generell entsteht das Gefühl, als hätte die Pandemie nicht nur die Reiselust verstärkt - viel mehr ist Österreich nicht nur noch Heimat- sondern auch Urlaubsland für so Manchen geworden.

„In Fokus steht Zeit mit der Familie - die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns so wie die letzten jahre wieder für Österreich oder Italien entscheiden“, sagt auch Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim aus Rabensburg und betont dabei die Schönheit des Weinviertels. Besonders im Hinblick auf die massiv gestiegenen Energiekosten bleibt vielen Menschen vielleicht nichts anderes übrig, als das zusammengesparte Urlaubsgeld für Strom und Gas zu verwenden, gibt Erasim zu bedenken.

