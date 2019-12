Telefonzelle in Niederleis gesprengt .

Am Stefanitag, um ca. 20 Uhr wurde die Telefonzelle vis-a-vis des Schlosses Niederleis gesprengt. Das Telefonhäuschen steht am Fuß des Buschberges in den Leiserbergen und sollte für Wanderer und Ausflügler eine Art Hilferuf darstellen.