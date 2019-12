„Wir schließen Zusammenhänge nicht aus“, sagt die Polizei. Gleich drei Mal krachte es in der Woche vor Silvester im Bezirk kräftig: Gesprengt wurde nicht nur die Radarbox an der Bundesstraße 7 in Kollnbrunn, sondern auch eine Telefonzelle in Niederleis und ein Buswartehäuschen am Lanzendorfer Schöller-Platz mussten dran glauben.

„Unser Wartehäuschen dürfte am 24. Dezember zwischen 19 und 20 Uhr explodiert sein“, sagt ein Lanzendorfer. „Wenn man sich die Sitzfläche und die Wände daneben ansieht, denke ich an einen Böller als Tatwerkzeug.“ Das Sicherheitsglas war nicht zerborsten, aber alle Scheiben sind zersprungen.

In der Nacht von 24. auf 25. Dezember sprengten Unbekannte dann die Radarbox in Kollnbrunn: Dabei waren die Täter anscheinend gleich zwei Mal dort. Kurz vor Mitternacht brachen sie die graue Box auf, nach Mitternacht steckten sie dann einen Böller in den aufgebrochenen Radarkasten.

Die Explosion war derart stark, dass die Blechteile im weiten Umkreis verteilt lagen. Laut Angaben der Polizei ist der Sachschaden enorm.

Am 26. Dezember um ca. 20 Uhr wurde die Telefonzelle vis-à-vis des Schlosses Niederleis gesprengt. Das Telefonhäuschen steht am Fuß des Buschberges in den Leiserbergen und sollte für Wanderer und Ausflügler eine Art Anlaufstelle darstellen. Ob es die Post wieder aufbaut, ist für die Niederleiser ungewiss. Erst unlängst war in Karnabrunn eine Telefonzelle in die Luft geflogen.

In Niederleis wurde ein silbernes Auto gesehen, das vom Tatort davonbrauste. Zu den beiden anderen Tatorten gibt es keine Hinweise auf Täter.