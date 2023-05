Bagger beschädigt, Wartehäuschen zerstört, Ortstafel gestohlen

Mit Bedauern musste die Gemeinde Gnadendorf feststellen, das sie in den letzten Wochen von einer Welle des Vandalismus heimgesucht wurde. Es waren wahllos Schäden verursacht und Objekte entwendet worden.

Neben der Beschädigung eines Baggers der Firma Winter, der für Bauarbeiten entlang des Radwegs im Einsatz ist, wurde auch eine Glasscheibe der Bushaltestelle in der Nähe der Abzweigung Richtung Pyhra mutwillig zerstört. Zudem ließen die Unbekannten die Ortstafel am östlichen Gnadendorfer Ortsende mitgehen. Sollte die Tafel bis 31. Mai wieder auftauchen, so will die Gemeinde von einer Anzeige in dieser Sache absehen, heißt es auf der Gemeindehomepage.

Die Gemeinde bittet die Bevölkerung um Mitarbeit bei der Aufklärung dieser Vorfälle und um sachdienliche Hinweise an die Polizei. Nur durch eine gemeinsame Anstrengung könne man diesen rücksichtslosen Taten entgegentreten und die Gemeinde vor weiteren Schäden bewahren.

