Wolkersdorf: Lichterketten bei Christbäumen gekappt .

Geschmückte Weihnachtsbäume, Adventfenster, Lichterketten – in der dunkelsten Zeit des Jahres mit kurzen Tagen und wenig Licht sollen diese Bräuche unsere Tage - und unsere Stimmung - ein wenig aufhellen. Besonders wichtig in der aktuellen Pandemie-Situation. Entsprechend haben die Mitarbeiter des Wolkersdorfer Wirtschaftshofes für den passenden Lichterschmuck an öffentlichen Plätzen in der Stadt gesorgt.