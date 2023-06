Poysdorf: Rustikales beim Buffet & Lieder mit Feingefühl

Es ist unser erste Brunch heuer im Freien. „Das Buffet haben wir heute, wie es die Väter lieben, ein wenig rustikaler ausgerichtet. Mit Schweinsbratl und anderen bodenständigen Köstlichkeiten“, betont Madeleine Rieder. Schokoladiges zum Abschluss durfte natürlich auch am Vatertag nicht fehlen.

Margot Selina Wendt hat in ihrem Programm „Des bin i“ viele eigene Songs in Mundart. Aus dem Leben gegriffen, lebensbejahend und unterstützend. Zu einem bestimmten Thema zu singen, macht besonders viel Spaß. „Ich durfte schon einmal am Tag der Frau hier singen und mache heute ergänzend dazu die Lieder zum Vatertag“, erzählt die Sängerin.