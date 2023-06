Heinz Stadlbacher geht in Pension

Bei der Sonntagsmesse am 18. Juni wurde Diakon Heinz Stadlbacher in der Pfarrkirche offiziell in den Ruhestand verabschiedet, den er mit 1. April angetreten hat. Nach 21 Jahren als Pastoralassistent in der Pfarre Mistelbach war es vielen Gemeindemitgliedern ein Anliegen, gemeinsam zu feiern und danke zu sagen.

Heinz Stadlbacher war während dieser Zeit in vielen Bereichen tätig, koordinierte und leitete u.a. Firmvorbereitung, Caritasarbeit, katholisches Bildungswerk, Ehevorbereitung, Bibelrunden, Pilgerfahrten. Symbolisch dafür, dass sein Handeln Früchte getragen hat, wurden ihm verschiedene Obst- und Gemüsesorten überreicht. Neben der Predigt, in der Heinz Stadlbacher auch ein Danke für viele geglückte Begegnungen sagte, griff der Diakon auch zur Gitarre und sang sein 1988 geschriebenes Lied „Ewig jung ois Kirchn unterwegs“. Im Namen des Pfarrgemeinderates gratulierten die Stv. Vorsitzende Anneliese Arthold und Hermann Fally gemeinsam mit Pfarrer Johannes Cornaro und überreichten dem Jungpensionisten einen Kindersessel, den er gegen einen Schreibtischsessel eintauschen kann: um Lieder zu schreiben, zum Erholen – oder vielleicht zum Verfassen von Predigten, denn als Diakon bleibt er dem Pfarrverband ja Gott sei Dank erhalten.

Nach der Messe bewirtete der Pfarrgemeinderat auf dem Kirchenvorplatz mit Kaffee, Saft, Wein und Brot.