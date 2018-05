Alle Veranstaltungen im Bezirk Mistelbach.

POYSDORF | Am Samstag, den 26. Mai von 19 bis 4 Uhr früh geht die dritte Runde von „The gstettn“ über die Bühne in der Poysdorfer Kellergstetten. Mit dabei als Live Band Skolka. Auch der Chor takvoll ist mit best of rock und pop bei the gstettn zu hören. Den Rest des Abends gestaltet DJ Mike Zeranto. Die Weinbar mit regionalen Top Winzern, Mixdrinks und Cocktailbar, ein Foodcorner des Heurigen zum Poysdorfer und einige Specials wie das gstettn eck oder die chillout Zone runden das Programm ab. Einlass ab 16+ um 19 Uhr für fünf Euro. Die Liveacts starten um 19.30 Uhr.

| zVg