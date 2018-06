Alle Veranstaltungen im Bezirk Mistelbach.

HANFTHAL | Vom 9. bis 11 Juni findet im Gasthaus Herbst wieder der „Matthias-Kirtag“ statt. Am Samstag wird der Kirtagsbaum um 17 Uhr aufgestellt. Anschließend gibt es Freibier für alle. Ab 19 Uhr spielt die Hanfthaler Band Hampire. Am Sonntag startet der Kirtag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen des MV Unterstinkenbrunn. Am Montag beginnt um 11 Uhr „Die kleine Blechmusik“ und ab 17 Uhr die Gruppe „Bohemia“.

| D. Landauer