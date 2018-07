Alle Veranstaltungen im Bezirk Mistelbach.

MARTINSDORF: Der Gerhard Seiler-Chor bringt mit „Daddy Cool“ am Freitag, den 13. Juli um 21 Uhr die Hits der 70er-Jahre in den Garten des Gemeindezentrums Martinsdorf. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der Sonntag, der 15. Juli um 20 Uhr. Karten gibt es unter anderem in der Volksbank Gaweinstal.

| zVg