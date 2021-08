Vergangene Woche ertönten im Festzelt am Wolkersdorfer Hauptplatz noch einmal die Lautsprecher: Meister Grössings Auftritt war eine der beiden letzten Veranstaltungen der Reihe „Babü Space Summer Edition“. Präsentiert wurden Songs rund um das Weinviertel.

„Mit Leib und Söh a Weinviertler“ – ein Song, der sich im Weinviertel besonderer Beliebtheit erfreut, musste für das gut gelaunte und singfreudige Publikum sogar zweimal dargeboten werden. Meister Grössing kündigte bei seinem Auftritt ebenfalls das Erscheinen der neuen Single „Leb begeistert und g’winn“ an.

Das Sommerprogramm des Babü ist mit dem jüngsten Wochenende zu Ende gegangen. An elf Abenden, von Anfang Juli bis in den August, wurde auf der Bühne im Festzelt das Beste aus Soul, Latin, Austropop, Folk, Kabarett, Alternative Pop geboten. Organisator Hannes Schwarzenberger hat viel Aufwand betrieben, um der Stadtgemeinde in einem Jahr der Krise dennoch ein würdiges Kulturereignis anzubieten.

Eines der großen Highlights der Veranstaltungsreihe war natürlich der Auftritt des Lokalmatadors Martin Neid. Der Kabarettist überraschte nicht nur die Besucher mit neuen Witzen, Veranstalter Schwarzenberger überraschte er damit, das Thema seines Auftrittes zwei Wochen vor dem Termin zu ändern. Zu trocken war es dem Künstler für einen so freudvollen Termin wie bei der „Babü Space Summer Edition“. Neids Auftritt war schlussendlich ein echter Hit: Zwei Zugaben mussten er und die Musiker den Gästen bieten, bis der Applaus schließlich verstummte.

Nicht der Humor, aber die Lebensfreude stand auch bei der Jam Session mit Komponist und Musiker Alexander Blach-Marius im Mittelpunkt. Unter dem Titel „The Latin American Session“ erklangen Töne, welche sich mit den Worten „happy sunshine“ gut beschreiben lassen, dazwischen waren kantige Töne zu hören.

Für Veranstalter Schwarzenberger war der Babü-Kultursommer rückblickend eine „riesengroße Herausforderung“: „Ich habe jedes Mal einen neuen Sitzplan erstellt.“ Die Corona-Auflagen haben es ihm nicht leicht gemacht. Einige Gäste seien anfangs verunsichert gewesen, hätten sich aber schnell mit dem geordneten und sicheren Ablauf zurechtgefunden. Dass die Sitzplätze fest vergeben waren, sei in den Augen vieler Besucher sogar ein großer Pluspunkt gewesen.

Die Veranstaltungsserie war aber mehr als eine Herausforderung: Für Schwarzenberger sind die abendlichen Einsätze eine „großartige“ Übung der Teambildung gewesen: Die Kerngruppe um Schwarzenberger wuchs stetig an, sodass am Ende 30 Leute dabei waren, um zu helfen.

„Ich hätte das allein nie machen können“, sagt Schwarzenberger, der sich in der Organisation sehr über Sabine Mausers Unterstützung gefreut hat. Das Veranstaltungs-Team beendete seine Zusammenarbeit nach dem letzten Konzert feierlich mit einem großen Topf Wildgulasch.

Schwarzenbergers Resümee zu „Babü Space Summer Edition“: „Wunderbar, mehr als erwartet.“ Ob es im kommenden Jahr eine ähnliche Veranstaltungsreihe geben wird sich noch weisen. Das diesjährige Programm war der Ersatz für viele ausgefallene Konzerte im Frühjahr – Schwarzenberger hatte daher nämlich sehr viele Künstler in der Warteschleife.