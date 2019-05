Der Bolschoi Don Kosaken Chor feiert heuer zwei Jubiläen: Zum ersten das 40-jährige Bestehen und zum zweiten den 85. Geburtstag des Chorleiters Petja Houdjakov, welcher im Februar für sein Wirken mit den Bolschoi Don Kosaken die Puschkin Medaille, und zwar für die beste Interpretation des russischen Liedes und die stilgetreue Darbietung des Chorgesangs, erhielt.

Die Puschkin-Medaille ist die höchste staatliche Anerkennung für Kultur, die dem künstlerische Leiter Prof. Petja Houdjakov und den Bolschoi Don Kosaken nun nach 40 Jahren verliehen wurde. Ein Gütesiegel für den Chor und seine außergewöhnlichen Solisten, die es in unnachahmlicher Weise verstehen, sowohl die höchsten wie auch die tiefsten Stimmen in einer Harmonie erklingen zu lassen, wie es kein anderes Ensemble in Westeuropa vermag.

Im Repertoire bieten die Bolschoi Don Kosaken von russisch-orthodoxen Gesängen bis zu bekannten Volksliedern wie Kalinka oder Abendglocke die beliebtesten Highlights an.

Mittwoch den 05. Juni 2019 um 19:00 Uhr

im Pfarrsaal Wolkersdorf