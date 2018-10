Nach der umstrittenen Volksbefragung zum Thema Veranstaltungszentrum-Neu am Wochenende, bei der knapp 50 Prozent der Wähler weiß gewählt hatten, hatte Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) angekündigt, bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend einen Architektenwettbewerb für den Standort Withalmstraße in die Wege zu leiten. Für diesen Standort hatten sich 77,2 Prozent der gültigen Stimmen ausgesprochen.

Entscheidung fiel am Mittwoch keine: Denn die Sitzung musste abgesagt werden, nachdem der Großteil der Gemeinderäte von Wolkersdorfer Umweltinitiative WUI, die Bürgerliste MIT:uns und drei ÖVP-Gemeinderäte der Stadt-Partei nicht zur Sitzung gekommen waren und der Gemeinderat damit nicht beschlussfähig war. Von MIT:uns und WUI waren gerade mal die beiden Stadträte Hannes Schwarzenberger und Christian Schrefel gekommen. „Die Opposition verweigert anscheinend die Arbeit“, ätzte Stadtrat Rudolf Mauer (ÖVP) via Facebook (siehe Bild).

Der Grund für das Fernbleiben: Bürgerliste, WUI und die ÖVP-Stadtfraktion hatten angesichts der hohen Anzahl von Weiß-Wählern einen Runden Tisch zum Thema Standort und eine Vertagung der Entscheidung im Gemeinderat gefordert. Der war nicht zustande gekommen. Die Entscheidung ist somit vertagt.