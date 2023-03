Gaweinstal: Mitmachkonzerte für Kinder

Voll Freude über den großen Erfolg der im Frühjahr 2022 gegründeten Ritsch Ratsch Kinderkulturreihe präsentiert der gleichnamige Verein wieder eine bunte und musikalische Programmreihe.

Die Kinder erleben die Künstlerinnen und den Klang verschiedener Instrumente hautnah. Die Stücke animieren zum Mitmachen und Mitgestalten. Nach den Vorstellungen haben sie die Möglichkeit, die Instrumente näher zu betrachten und mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen.

Die beiden Initiatorinnen Johanna Jonasch und Julia Schreitl, stammen selbst aus der Marktgemeinde Gaweinstal. Seit 2017 entwickeln die Saxophonistin und Komponistin Julia Schreitl und die Regisseurin, Theaterpädagogin und Kunstvermittlerin Johanna Jonasch gemeinsam Kindermusiktheater.

Beim ersten Konzert „Wir sind in den Farben des Regenbogens“ am Samstag, 1. April, ab 16 Uhr, bringen die beiden Musiker Stephie und Laurenz Hacker ihr junges Publikum zum aktiven Mitmachen und Mitsingen. Jede Menge Instrumente – Klavier, Ukulele, Akkordeon, E-Bass, Gitarre und Percussion – klingen in allen Farben um die Wette und begrüßen den Frühling.

Am Samstag, 22.4., ab 16 Uhr laden Fabricio Ferrari und Ignacio Giovanetti zum Konzert mit Gitarre und vielerlei Figuren. Die Schlangen laden zum Ball am Flussufer ein, und die Tiere des Urwalds kommen in ihren schönsten Kostümen.

Buddeln, baggern, bauen

Eine Eigenproduktion von Ritsch Ratsch, als Ensemble Grips’n’Chips mit Julia Schreitl und Regina Picker, kommt am Samstag, 13.5., ab 16 Uhr „Buddeln, Baggern, Bauen“. Wer ist nicht fasziniert von den vielen bunten Fahrzeugen auf einer Baustelle? Aus den Klängen von Bodenmaterialien, Werkzeugen und Blasinstrumenten entsteht jede Menge Musik.

Alle Konzerte finden im Pfarrgwölb im Pfarrhof Gaweinstal, Eingang Withalmstraße statt. Karten kann man zu 8 Euro reservieren, wobei die Preise pro Person ab 2 Jahren gelten. Mini-Abos für alle drei Veranstaltungen sind zu einem ermäßigten Preis von 17 Euro erhältlich. Reservierungen unter ritsch.ratsch@gmx.at. Mehr Infos unter www.ritschratsch.at

