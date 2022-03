Erster Familiensporttag in Mistelbach

Werbung

Mit dem ersten Familiensporttag in Mistelbach wollen spusu, SPORT.LAND. Niederösterreich und die Stadtgemeinde Mistelbach den Familien Sport näherbringen und zeigen, welche verschiedenste Sportangebote es in der Region gibt. Im Sportzentrum Mistelbach werden alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben diverse Sportarten auszuprobieren und die regionalen Vereine näher kennenzulernen.

Es wird zahlreiche Bewegungsstationen geben – beispielsweise einen Hindernisparcours mit Ballwurfwand, eine Torschusswand mit Geschwindigkeitsmessung, einen Segway-Parcours sowie eine Spiel- und Geschicklichkeitsstation. Durch die Absolvierung einzelner Stationen und das Ausfüllen eines Bewegungspasses nehmen alle an einem Gewinnspiel teil.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Besuch von Sportstars, die den Besucherinnen und Besuchern für Autogramme, Fotos und das ein oder andere Spiel zur Verfügung stehen. Am Abend veranstaltet spusu einen gemütlichen Ausklang im Sportzentrum. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in der Sporthalle Mistelbach stattfinden.

spusu Sportcamp 2022 in Mistelbach

Von 25. bis 29. Juli findet in Mistelbach das erste spusu Sport Camp statt. Bei diesem Camp haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit an fünf Tagen in verschiedenste Sportarten reinzuschnuppern und ihre Ferien sportlich zu verbringen. Fußball, Tennis, Football, Tischtennis, Basketball, Volleyball und Taekwondo werden durch örtliche Vereine und Trainer repräsentiert und die Kinder werden im Camp in der jeweiligen Sportart professionell betreut. Die Camps finden ohne Übernächtigungen statt.

Infos: sportcamp.spusu.at

