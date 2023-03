Hochleithen: BhW stellt sich neu auf

Unter dem Motto „Bildung hat Zukunft“ hat sich das „BHW Hochleithen“ neu aufgestellt und dankt der langjährigen Leiterin Riki Westermayer für ihr Engagement. Mit neuem Schwung startet das Team unter der neuen Bildungswerk-Leiterin Eva Brunnhuber, um Bilanz zu ziehen und einen tatkräftigen Blick in die Zukunft zu werfen.

„Im BHW Hochleithen ist es unser Ziel, viele Interessensgruppen zu hören und daraus Bildungsprojekte anzubieten, um unserer Gemeinde noch lebenswerter zu machen“, erklärt Eva Brunnhuber, die mit ihrem Team als Geschäftsführende Gemeinderätin viel Unterstützung bei ihren Gemeinderatskollegen und Bürgermeister Adi Mechtler findet.

So wurde bereits 2022 ein Kurs „Gemeinsames Adventkranzbinden“ angeboten und auch sehr gerne von zahlreichen Eltern mit ihren Kindern angenommen. Für das heurige Jahr sind viele Ideen vorhanden und interessante Projekte bereits in Planung.

Mit der Gründung von neuen Zweigvereinen setzt der Dachverband „Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich“ (BHW) einen großen Schritt in die Zukunft der Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Die neue Struktur mit einzelnen, örtlichen Vereinen schafft klare Verantwortlichkeiten:

„Damit sorgen wir auch für eine nachhaltige Entwicklung für das BHW im Ort und in der Region“, betont BHW-Landesvorsitzende Bettina Rausch. Mit der neuen Struktur bleibe die Erwachsenenbildung nahe am Menschen in den Gemeinden und Regionen, so Rausch weiter. Lebenslanges Lernen in Wohnortnähe und ein Fokus auf Nachhaltigkeitsziele sind für das BHW nicht bloße Schlagworte, sondern gelebte Stärken.“

So bieten die Bildungswerke viele Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich für Bildungsangebote in den Gemeinden zu engagieren: Im Rahmen der Bildungswerke können Vorträge oder Workshops organisiert oder Bildungsimpulse durch Exkursionen und Begegnungsräume gesetzt werden. Wer mitmachen will, kann sich bei Eva Brunnhuber gerne melden.

