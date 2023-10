Vergleichskampf der Vereine: Schützen gewannen zum dritten Mal

Oberschützenmeister Gerhard Doppelhofer dankte allen für dieses kameradschaftliche Treffen, das mit der Siegerehrung und einem gemütlichen Beisammensein im Hubertushof endete. Ortsvorsteher Roman Oppenauer überbrachte die Grüße von Bürgermeister Josef Fürst und konnte bei der Siegerehrung die Hausherren von der Poysdorfer Schützengesellschaft zum dritten Mal hintereinander zum Sieger küren.

Oppenauer dankte für die Initiative der Schützengesellschaft, um auch die Gemeinschaft der Poysdorfer Vereine zu stärken. Gemeinsam mit Oberschützenmeister Doppelhofer konnte er den von Altbürgermeister Thomas Grießl gespendeten Pokal an die Schützengesellschaft übergeben, wo er nun - nach drei Siegen hintereinander - auch endgültig bleibt. Für 2024 wird dann Bürgermeister Josef Fürst ersucht, einen neuen Wanderpokal zu widmen.

Eine Schützengesellschaft gibt es in Poysdorf seit 1625. Schießstätte war das Gebäude der heutigen Kabinen am Poysdorfer Sportplatz. 1965 fanden die Schützen im Keller des neuerrichteten Kolpinghauses ein neues Zuhause. Die erste Zeit war sehr stark von Obmann Alois Schlemmer vom Gendarmeriesportverein geprägt. Oberschützenmeister Friedrich Cee sorgte nach dem Auslaufen dieser Ära für eine Neugründung und damit für das Weiterbestehen der rund 400-jährigen Schützengeschichte in Poysdorf.

Die Schützengesellschaft holte sich mit 215 Ringen den Sieg vor dem ÖKB Stadtverband Poysdorf mit 211 Ringen. Die Jagdgesellschaft folgt mit 210 Ringen knapp dahinter auf dem dritten Platz. Auf dem vierten Platz folgte die Feuerwehr mit 199 Ringen.