In der Mistelbacher Bahnstraße im Bereich zwischen der Firma Luksche und der Kirchenbeitragsstelle befinden sich eine Orts- und Transportwasserleitung sowie auch zwei Gasleitungen als unterirdische Einbauten auf beiden Straßenseiten. Doch gerade an der bestehenden Ortswasserleitung sind in den letzten Jahren bereits fünf Wasserrohrbrüche aufgetreten. Die Stadtgemeinde Mistelbach hat sich daher in Kooperation mit der EVN Netz Niederösterreich entschieden, gemeinsam die alten Leitungen zu erneuern.

Aufgrund der bestehenden Einbauten, der notwendigen Versorgung aller Liegenschaften mit Trinkwasser und Gas während der gesamten Bauzeit, der Berücksichtigung eines geregelten Fußgänger- und Lieferantenverkehrs sowie einer möglichst ungehinderten Zufahrt zu Liegenschaften und Geschäften wurde in Zusammenarbeit mit einem Verkehrsexperten eine Verkehrsführung erarbeitet. So wird die Bahnstraße während der gesamten Baustelle stadtauswärts als Einbahn geführt.

Der Verkehr stadteinwärts wird von der Josef Dunkel- über die Hugo Riedl-Straße und die Oserstraße zur Mitschastraße umgeleitet. Der erste Teil der Hugo Riedl-Straße wird aufgrund der Platzverhältnisse auch als Einbahn geführt, in der Oserstraße werden entsprechende Ausweichbuchten ausgewiesen.

Die Zugänge zu den Liegenschaften sowie die Zufahrten zu den Liegenschaften in der Bahnstraße werden dann direkt von der Baufirma mit den Liegenschaftseigentümern vor Ort abgesprochen. Während der einzelnen Bauphasen wird das Parken in der Bahnstraße immer nur auf einer Seite möglich sein, es werden entsprechende Verkehrsinformationstafeln sowie die notwendigen Verkehrszeichen, gemäß den Vorgaben der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, aufgestellt.

In den einzelnen Kreuzungsbereichen, speziell im Kreuzungsbereich Bahnstraße/Franz Josef-Straße, ist es notwendig, die Bauarbeiten während der Nachtstunden durchzuführen.

Im Anschluss an das gesamte Bauvorhaben ist schließlich die Wiederherstellung der Pflaster- und der Asphaltflächen geplant.