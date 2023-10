Neuer Kreisverkehr in Obersdorf sorgt für Verwirrung

Seit Mittwoch verfügen die Obersdorfer über ihren ersten eigenen Kreisverkehr. Vor allem während der Umbaumaßnahmen am Dienstag wurde er von manchen Autofahrern eher als Vorschlag denn als tatsächliche Verkehrsordnung angesehen (siehe Video).

Denn der Kreisverkehr hebt sich nicht wie üblich von der Straße ab, sondern wird nur durch Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Das soll vor allem dazu dienen, dass auch Busse und größere Maschinen ungestört über die Kreuzung fahren können. Ein weiterer Grund sei aber auch der Platzmangel, so Bürgermeister Dominic Litzka: „Durch den geringen Platz war uns an der Stelle nur eine Art 'Mini Kreisverkehr' möglich. Dieser wurde behördlich verordnet und wird fortlaufend evaluiert um sicherzugehen, dass er auch in dieser Form funktioniert.“

Verkehrsberuhigung sei dringend notwendig

Der Grund, warum es an dieser Stelle überhaupt einen Kreisverkehr braucht, sei laut Ortsvorsteher Franz Hirschbüchler die Notwendigkeit einer Verkehrsberuhigung: „Ich habe mich immer stark für den Kreisverkehr eingesetzt, da wir gemerkt haben, dass es auf dieser Stelle ganz dringend eine Entschleunigung des Verkehrs braucht. Jetzt haben auch die Leute, die zum Beispiel aus der Antoniusgasse kommen, die Möglichkeit, schnell über die Kreuzung zu kommen.“

Auch die verbesserten Sicherheitsverhältnisse seien ein ausschlaggebendes Kriterium gewesen, die für die Errichtung eines Kreisverkehrs gesprochen haben. So soll vor allem die Sicht aus Richtung der Antoniusgasse nun besser sein. „Es ist mir auch klar, dass diese Veränderung am Anfang für manche sehr schwierig und ungewohnt sein wird. Um die Anfangsphase einfacher und sicherer zu gestalten, werden am Anfang vermehrt Polizeikontrollen stattfinden“, so Litzka.

