Die Ampel ist für den Kfz-Verkehr an der B 7 auf Dauergrün geschaltet. Wenn sich ein Fahrzeug aus der Julius-Raab-Straße oder aus dem Güterweg anmeldet, schaltet die Anlage für diese Richtungen auf Grün.

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus des Betriebsgebietes Großebersdorf wurde auch die Verkehrsfrequenz im Kreuzungsbereich der B 7 mit der Julius-Raab-Straße und dem Güterweg wesentlich mehr, weshalb sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen hatte, an dieser Kreuzung eine Ampelanlage zu errichten.

Um in der Früh und am Abend das erhöhte Verkehrsaufkommen regulieren zu können, ist zusätzlich eine Stausonde am Ende der Einfädelungsspur, von der A 5 kommend, installiert, welche im Bedarfsfall die Grünzeit auf der B 7 um weitere zehn Sekunden verlängert.

Landtagspräsident Karl Wilfing hatte kürzlich die neue Ampelanlage offiziell in Betrieb genommen. Die Elektroarbeiten führte die Firma Günther Pichler aus Neidling aus, die Bauarbeiten erledigte die Straßenmeisterei Wolkersdorf. Die Gesamtkosten von rund 80.000 Euro trägt das Land Niederösterreich.