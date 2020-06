In der Sektwelt der Familie Riegelhofer wurde ein neues Fassbodenbild von der Weinviertler Künstlerin Christine Eigner präsentiert:

„Zum Sekt habe ich eine besondere Liebe“, schwärmt die Malerin, welche in der neuen Mittelschule in Stronsdorf unterrichtet. Gemalt hat sie in Acryl. „Die Frische des Weinkellers hat für Geschwindigkeit gesorgt“, erzählt sie. Im Bild wurden der Sekt und die Traube mit dem 250-jährigen Jubiläum von Beethoven verbunden. „Der übrigens am selben Tag Geburtstag hat wie Papst Franziskus“, weiß die Künstlerin, welche auch Religionslehrerin ist.

Gemeinsam mit Weihbischof Krätzl hat Eigner vor einigen Jahren den Pilgrim-Weinstock bei der Mittelschule gepflanzt , die Trauben mühsam mit der Grammelpresse gepresst und dann in zwei Flaschen als Naturwein vergoren. Seit zwei Jahren betreut sie einen zweizeiligen Weingarten eines Freundes, der gerodet werden sollte und durch sie eine zweite Chance erhielt.

Gastgeber Max Riegelhofer dankte Christine Eigner für ihr wunderschönes Fassbodenbild und konnte bei der Vernissage sogleich eine weitere Künstlerin für ein Fassbodenbild gewinnen. Die Fassbodengalerie ist Teil der Schlumberger Sektwelt: Sie umfasst Erläuterungen über die Sektproduktion, eine Sektkühlergalerie und eine großartige Sektgläsersammlung. Auch der angrenzende Skulpturengarten ist ein Liebkind des Sammlers Riegelhofer, der gerne Gäste durch die Sektwelt führt.