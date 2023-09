Manche Siebenhirtnerinnen gießen seit 50 Jahren die Blumenkisteln

Der Verschönerungsverein Siebenhirten feierte jetzt sein 50-jähriges Jubiläum: Dazu wurden alle bisherigen Obfrauen und Obmänner eingeladen – und alle kamen.

Die erste Obfrau war Rosa Schiller, die den Verein 32 Jahre lang leitete. Ihr folgten Josef Dietrich (2005 – 2009), Walpurga Gemeiner (2009-2014) und Karin Gemeiner (2014 – 2022). Seit 2022 ist Sonja Hofer Obfrau.

Rosemarie Körbel, Marie Böhm und Maria Wilder sind die längstdienenden Mitglieder, die seit 50 Jahren Blumen gießen und mitarbeiten. Monika Böhm und Martha Warosch sind seit über 30 Jahren aktiv im Vereinsleben.

„Ohne ein gutes Team könnte eine Obfrau/mann nicht so viel bewegen“, weiß Obfrau Sonja Hofer: Allein für die Brückenkisterl wurden in 50 Jahren in etwa 10.000 Pelargonien, Petunien und andere Blumen gesetzt. Tausende Sträucher, Koniferen, Rosen, Bäume, die heute Schatten spenden, wurden in den 50 Jahren gesetzt und viele Veranstaltungen organisiert und abgehalten. Für Pflegearbeiten wie Gießen und Mähen fallen insgesamt ca. 500 Stunden von einem Team von ca. 35 Personen im Jahr an. „Das sind 25.000 Stunden in 50 Jahren - eine beachtliche Zahl“, ist Hofer stolz auf ihr Team.