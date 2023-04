Poysdorf: Vieles geschieht im Stillen

Auf einer langen Liste führte er all die laufenden Aktivitäten an, die von Mitgliedern oft schon seit Jahren ganz eigenständig und wie selbstverständlich durchgeführt werden. Bürgermeister Josef Fürst dankte allen, die so einen wertvollen Beitrag zur Verschönerung von Poysdorf leisten. An größeren Aktivitäten wurden gemeinsam mit den Schülern der NÖ Mittelschule entlang der Sportanlage in der Schulstraße 15 Obstbäume gepflanzt. Auch die Herbstaktion im Prinz Eugenpark mit 20 aktiven Personen war ein zweitägiger Großangriff der Helfer: Der neue Generationenpark ist ein beliebter Treffpunkt im Park geworden. Auch der Schulerberg ist den Mitgliedern des Verschönerungsvereines ein großes Anliegen.

Für 2023 ist gemeinsam mit dem SC Poysdorf die Neuanschaffung der Tisch-Bank Garnitur beim Spielplatz am Sportplatz geplant. Weiters werden in der Singergasse alte Birken entfernt und wieder fünf junge Bäume gepflanzt.

„Mit dem Gesellschaftsschnapsen am 8. Juli im Hubertushof, einem Stockfleischessen beim Fuchsenbergkeller und einem Tagesausflug möchte der Verschönerungsverein auch außerhalb der Arbeit Gemeinschaft leben“, sagt Obmann Manfred Messinger.

