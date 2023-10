Ulrichskirchner steigerten um Antiquitäten aus dem Pfarrhof

Der Pfarrhof in Ulrichskirchen wird in Kürze saniert und deshalb versteigerte die Pfarre am vergangenen Freitag alles, was nicht niet- und nagelfest war. Künftig sollen in den Pfarrhof drei Wohnungen und Seminarräume kommen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im kommenden Jahr starten.

Etwa 95 Exponate wurden in der Auktion im ehemaligen Napoleonsaal des Pfarrhofes versteigert. Während um manche Stücke regelrecht gekämpft wurde, fanden andere leider bisher keinen neuen Besitzer. Besonders beliebt waren Scherenschnitte, die Altpfarrer Johann Burgmann selbst gefertigt hatte. Aber auch die antiken Möbel fanden rasch ein neues Zuhause. Unter den zur Versteigerung stehenden Objekten waren unter anderem auch ein Flügel, eine Orgel und ein Altar zu finden.

Neben der Versteigerung gab es auch einen Flohmarkt, auf dem man allerhand verborgene Schätze erwerben konnte. Neben Geschirr und Büchern gab es auch Briefmarken, Möbel und Bilder zu kaufen.

Mehr dazu auf der Homepage der Pfarre Ulrichskirchen: https://www.pfarre-ulrichskirchen.at/