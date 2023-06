Jungbunzlauer erhält Strom aus Poysdorfer Simonsfeld-Windpark

Die Windkraft Simonsfeld AG und die Jungbunzlauer Austria AG unterzeichneten einen dreijährigen Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement): Der Windenergieerzeuger aus Ernstbrunn liefert von 2024 bis 2026 einen Teil der Produktion des Windparks Poysdorf III (NÖ) an das Jungbunzlauer-Werk in Pernhofen.

Jungbunzlauer ist einer der weltweit führenden Hersteller biologisch abbaubarer Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs - wie etwa Zitronensäure. Das Werk in Pernhofen ist einer der großen Stromverbraucher Niederösterreichs und arbeitet schon seit einiger Zeit an der Dekarbonisierung: Zwei Wärmepumpen und eine 40 Megawatt große Photovoltaik-Anlage wurden bereits installiert, um die Prozesswärme auf Strom umzustellen. Die Photovoltaik-Offensive wird mit der SPL Electrify GmbH von Rudolf Schütz mit Sitz in Wolkersdorf umgesetzt (die NÖN berichtete). Ein Teil dieses Stroms kommt ab 2024 aus sauberer Windenergie.

„Unternehmen wählen und bewerten ihre Standorte immer mehr nach regional verfügbaren, erneuerbaren Energieangeboten. Mehrjährige Stromlieferverträge oder Power Purchase Agreements ermöglichen Planungssicherheit für Abnehmer und Erzeuger“, erklärt Markus Winter, Technik-Vorstand der Windkraft Simonsfeld. „Diese Partnerschaft mit Jungbunzlauer ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Dekarbonisierung von Betrieben und damit ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Energiezukunft“, freut er sich.

Die Windkraft Simonsfeld AG sieht Power Purchase Agreements wie diesen als wichtige strategische Erweiterung ihrer Stromvermarktung. Die Stromlieferverträge, die direkt zwischen Stromabnehmer und Anlagenbetreiber abgeschlossen werden, regeln die Lieferung einer Strommenge zu einem definierten Preis. Diese Möglichkeit, die Industrie mit sauberem und günstigem Strom zu versorgen, ist ein wichtiges Element, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Energiewende voranzutreiben, wird betont.

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren für die Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Bis 2030 will das Unternehmen den Strombedarf von 500.000 Haushalten produzieren. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

Die Wurzeln der Jungbunzlauer Austria AG liegen weit zurück und gehen auf die 1867 gegründete Spiritus-Brennerei in Jungbunzlau (Böhmen) zurück. Der Standort in Pernhofen entstand nach den Kriegswirren im Jahr 1962. Das Werk umfasst 450 Beschäftigte und ist ein Zentrum für Forschung und experimentelle Entwicklung, dort werden Produkte wie Zitronensäure, Xanthan Gum und Glucose hergestellt. Jungbunzlauer hat Standorte in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Kanada sowie Verkaufsbüros in Wien, den Niederlanden und USA, Mexiko, Indien, Singapur und Tokyo.