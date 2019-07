Der Grenadiermarsch ist ein typisches Rezept für die Resteverwertung. Einer jener Lebensmittelbaupläne, welchen die Großengersdorfer Senioren rund um Christine Rath in ihrem Kochbuch „Geheime Rezepte“ niedergeschrieben haben. Anlass war für sie die riesige Menge an Lebensmitteln, welche im Müll landen. Als Nachkriegsgeneration waren die Senioren empört.

Annemarie Siegl war sozusagen die Initiatorin des Projektes. Im Gespräch mit Maria Auer, entdeckte sie die zahlreichen Rezepte, welche es gibt, um übergebliebene Lebensmittel zu verwerten. Auer schrieb die Rezepte auf und Siegl fasste sie zu einem Buch zusammen. Rath organisierte dann den Grafiker.

Einige der Rezepte im Buch sind heute nicht mehr so üblich. So zum Beispiel die Brotsuppe. Auch das Leben in den Ortschaften war damals anders: „Früher wurde viel mehr selber angebaut“, sagt Siegl. Gelagert wurden die Lebensmittel im Milchkeller. Allerdings sei auch ein Trend zurück zum Gemüseanbau im Garten erkennbar.