Mistelbacher Kirchenvorplatz wird zur Konzertarena

Den Auftakt bildet am Mittwoch, dem 5. Juli, das Ensemble „MIA ZWOA BIS 7“ mit Eva Beran, Friedl und Reinhard Brandstetter, Anna Kontriner, Karin Maria Lehner-Gugganeder, Peter Schabasser und Lore Weisswasser. Sämtliche Veranstaltungen finden bei Schönwetter am Kirchenvorplatz statt, bei Schlechtwetter in der Verabschiedungshalle. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 5. Juli: „MIA ZWOA BIS 7“ mit Eva Beran, Friedl und Reinhard Brandstetter, Anna Kontriner, Karin Maria Lehner-Gugganeder, Peter Schabasser und Lore Weisswasser

Alle Mitglieder der Gruppe kommen aus den verschiedensten Berufen. Sie sind Amateure oder „Liebhaber“ der Musik, das ist meistens traditionelle Österreichische Volksmusik. Zugleich sind sie Dilettanten, das heißt, sie haben keine professionelle Musik-Ausbildung, sondern spielen aus Freude. Jeder einzelne kann durch seine Art zu spielen, den Charakter der Musik beeinflussen und verändern. Die Art, wie die einzelnen Stücke gespielt werden, wird bei den gemeinsamen Proben herausgefunden. Es heißt ja, dass beim Spielen der Volksmusik alles erlaubt ist. Es gibt eine einzige einzuhaltende Regel: gleichzeitig anfangen und gleichzeitig aufhören.

Mittwoch, 12. Juli: „TRIO RUBATO“ mit Gundula Dokalik, Klaus Lahner und Marlene Zahlner

Kammermusik in einer außergewöhnlichen Formation – Flöte, Oboe und Kontrabass. Trio Rubato: unbeschwerter und genussvoller Zugang zu barocker und klassischer Literatur von Telemann bis Haydn und vielen Zeitgenossen in kleiner, feiner Trio-Besetzung.

Mittwoch, 19. Juli: „L Y S“ alias Lisa Fletzberger

Von Rock-Hits der 60er bis hin zu modernen Pop-Songs präsentiert Lisa Fletzberger ihre Akustik-Versionen. Ihren Gesang begleitet die junge Musikerin, auch unter dem Namen LYS bekannt, mit Gitarre. Neben bekannten Covers präsentiert LYS auch einige ihrer Eigenkompositionen, die vor allem eine Botschaft übermitteln – Love YourSelf – aus welcher auch ihr Künstlername entstand!

Mittwoch, 26. Juli: „REGINA SCHÖNLEITNER & BAND“

Regina Schönleitner macht Musik, seit sie klein ist. In diversen Bands auf unzähligen Bühnen lebt sie seit Jahren die Magie des Moments – und unterrichtet Gesang unter anderem an den Musikschulen in Mistelbach und Poysdorf. In Mistelbach präsentiert sie erstmals unplugged ihre Eigenkompositionen, englischsprachige Songs im Singer-Songwriter-Stil. Unterstützt wird sie dabei von Carl Majneri an der Gitarre, Jörg Enzmann am Drum-Set und Jürgen Mitterlehner am Saxophon.