Die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin aus dem Bezirk Mistelbach unterstützte den 29-Jährigen dabei, nach Österreich zu kommen und hier Fuß zu fassen. Rund zweieinhalb Jahre, bis zum Sommer 2020, als der Mann den Asylstatus erhielt, waren die beiden ein Paar. Dass es knapp ein Jahr später zu der folgenschweren Attacke kam, führte Anklägerin Daniela Temsch auf das "mittelalterliche Gedankengut" zurück, das die männliche Gesinnung in der Heimat des Angeklagten - der dort übrigens als Polizist tätig war - präge.

"Hier sind zwei Welten aufeinandergeprallt", sagte die Staatsanwältin. Es sei ganz klar Eifersucht der Auslöser der Tat gewesen. Die Frau habe um ihr Leben gefürchtet, forderte sie angesichts der Verwerflichkeit der Tat eine empfindliche Freiheitsstrafe.

"Habe das nicht absichtlich gemacht"

"Ich entschuldige mich bei allen. Ich habe das nicht absichtlich gemacht", ließ der 29-Jährige - unterstützt von einer Dolmetscherin - wissen, ehe Richter Manfred Hohenecker als Vorsitzender des Schöffensenats keine leichte Aufgabe hatte, den Vorfall mit dem Angeklagten zu rekonstruieren und diesem ein Geständnis zu entlocken.

Der Mann habe jedenfalls etwa eine Woche vor der Tat von einer möglichen neuen Beziehung seiner Ex-Lebensgefährtin erfahren. "Würden Sie sagen, dass Sie ein eifersüchtiger Mann sind?", wollte Hohenecker wissen. "Nein", entgegnete der Angeklagt, um zu revidieren: "Am Anfang hatte sie vielleicht den Eindruck." Die Trennung von der 40-Jährigen sei dann aber einvernehmlich gewesen. Man sei weiterhin befreundet gewesen.

Auf unbeleuchtetem Weg abgepasst

An besagtem 29. Mai kontaktierte er die Flüchtlingshelferin und gab an, sich einen Ersatzschlüssel für seine Wohnung holen zu wollen, in der er nun im Nachbarort lebte. Die Frau war in Wien, erlaubte ihm aber, sich den Schlüssel selbst zu holen. Als sie nachts am Weg nach Hause war, entdeckte sie ihr am Bahnhof abgestelltes Fahrrad mit plattem Hinterreifen. Sie fuhr dennoch ein paar hundert Meter weiter auf einem unbeleuchteten Weg. Dort passte sie der 29-Jährige ab.

"Sie hat gesagt, dass sie Angst hat und ich dachte mir, ich mache Spaß", war die einigermaßen verworrene Erklärung des Angeklagten, warum er plötzlich den langen Schal der Frau packte und sie damit würgte. Als Richter Hohenecker nachhakte, dass die 40-Jährige ja wohl nur vor ihm Angst gehabt haben könne, fiel dem 29-Jährigen noch ein, dass er betrunken gewesen sei und Kokain konsumiert habe.

Haarscharf an einer Mordversuch-Anklage

"Die Frau hat Ihnen das Leben gerettet, hat sich nur für sie eingesetzt und sagt, sie hat vor Ihnen Angst - halten Sie das für einen guten Scherz? Warum quittiert man das damit, dass man sie würgt?", fragte Hohenecker noch einmal scharf nach. "Ich schäme mich zutiefst", antwortete der Angeklagte. "Na das ist auch angebracht", stellte der Richter fest und wollte vom 29-Jährigen wissen, ob er glaube, dass ihm das "Scherz-Motiv" jemand abnimmt. "Ich glaube es selbst nicht", gestand der Mann. "Da sind wir schon zwei", kommentierte Hohenecker.

Als er gemerkt habe, dass es seiner Ex-Partnerin nicht gut geht, habe er sofort versucht zu helfen, erläuterte der Angeklagte. Die Frau wollte nach Hause gebracht werden - was der Mann auch tat. "Wenn Sie das nicht gemacht hätten, gehe ich davon aus, dass Sie jetzt wegen Mordversuchs vor Geschworenen gesessen wären", sagte der Richter.

"Sie wussten, was Ihnen blüht"

Die Frage, warum er unmittelbar nach der Tat nach Paris geflüchtet sei, konnte oder wollte der Angeklagte ebenfalls nicht hinreichend erklären. "Als Polizist haben Sie gewusst, was ihnen blüht und dass ganz Europa nach Ihnen sucht", half Hohenecker nach. Die Scham nahm man ihm ab, ein reumütiges Geständnis brachte der 29-Jährige jedoch bis zum Schluss nicht über die Lippen.

Überraschend war dann auch der Auftritt des Opfers im Zeugenstand. Die Frau gab sich sehr gefasst und betonte, dass sie gerne mit dem 29-Jährigen zusammen gewesen sei: "Es war mir klar, dass er eifersüchtig ist, aber er hat mir immer signalisiert, dass ich ein freier Mensch bin. Ich habe mich nie bedroht gefühlt und hatte nie Angst vor ihm."

"Haben Sie ihm vertraut?", fragt Hohenecker nach. "Ja!"

Der 29-Jährige habe in ihrer Gegenwart auch nie zum Alkohol- oder Drogenmissbrauch geneigt. Dass er am Tag der Tat beeinträchtigt gewesen wäre, sei ihr nicht aufgefallen. Sie wisse nur noch, dass sie den Mann gefragt hatte, ob er das Fahrrad beschädigt habe - was dieser verneinte. Vom Vorfall selbst hatte sie Erinnerungslücken. Die 40-Jährige stellte aber klar, dass sie Todesangst hatte: "Ich habe mich bewegungsunfähig gefühlt und habe gemerkt, dass ich mir nicht mehr helfen kann."

Opfer verzeiht: "Kenne ihn auch anders"

Zu Hause angekommen suchte sie schließlich Hilfe bei ihren Eltern - und ließ sich von der Mutter nach einiger Zeit überzeugen, die Rettung zu rufen. Vom Klinikum Mistelbach wurde sie für eine Halswirbel-OP in die neurologische Chirurgie nach St. Pölten überstellt. Die Verletzungen der Frau - Einblutungen in Augen und Stirnhöhlen, Lähmungen im rechten Arm - sind mittlerweile abgeklungen.

"Es ist noch irgendwie halbwegs gut ausgegangen", stellte Hohenecker fest und gab zu, sehr verwundert zu sein, dass im Akt zu lesen ist, dass die Frau ihrem Peiniger verziehen hat. "Ich kenne ihn auch von einer anderen Seite", erklärte die 40-Jährige. Sie bezeichnete sich selbst als sehr resilient und habe diese traumatische Phase gut durchgestanden.

Dem Täter sogar eine Wohnung finanziert

Ob man sich nun aber nicht mehr sehe, wollte Hohenecker noch wissen: "Ich glaube, das ist gesünder für uns", antwortete die Flüchtlingshelferin nach kurzem Überlegen.

Die Mutter des Opfers bestätigte im Zeugenstand, dass ihre Tochter nervlich am Ende war und am ganzen Körper zitterte. Im Moment des Vorfalls habe die Tochter gedacht, jetzt sei ihr Leben vorbei. Dem 29-Jährigen habe man nach der Trennung sogar eine Genossenschaftswohnung vorfinanziert. Rückbezahlt wurde bis dato nichts. Ihr Mann habe es schließlich geschafft, den Afghanen zu einem Treffen in der Nähe zu bewegen und zur Polizei zu bringen, sodass dieser schließlich am 18. Juni festgenommen wurde.

Als Zeuge war außerdem ein Syrer (28) geladen, der von der Familie betreut wird und zweimal vom flüchtigen Beschuldigten kontaktiert wurde. "Er hat gesagt, dass er das nicht wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm nicht helfen kann und er sich der Polizei stellen muss."

"Ein Urteil mit Augenmaß, wie ich meine"

Der Verteidiger des Angeklagten bat im Schlussplädoyer um ein angemessenes Urteil. Es sei sicher nicht die Absicht seines sichtlich geknickten Mandanten gewesen, die Frau (die bei diesen Worten nickte) derart zu verletzen. Der 29-Jährige würde das Geschehene gerne ungeschehen machen.

Lange benötigte der Schöffensenat nicht, um - bei einem Rahmen von ein bis zehn Jahren - sein Urteil zu finden. "Ein Drittel des Möglichen war die Richtschnur", erklärte Richter Hohenecker. Da es kaum mildernde Umstände gab, habe man sich leicht nach oben orientiert und vier Jahre Haft verhängt: "Ein Urteil mit Augenmaß, wie ich meine." Hätte es Verletzungen mit Dauerfolgen gegeben, hätte sich der Strafrahmen auf bis zu 15 Jahre erhöht.

Der Frau wurde außerdem ein Schmerzensgeld von 1.200 Euro zugesprochen, das der Angeklagte zahlen muss. Ein Bruchteil von dem, was dem Opfer zugestanden wäre. Doch auf den Rest verzichtete die 40-Jährige.

Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger erbat sich der Angeklagte die ihm zustehende Bedenkzeit. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.