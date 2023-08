Vikariatspilgertag Die letzte Etappe des Jakobsweges wurde begangen

Eine große Pilgerschar aus dem Weinviertel war beim Vikariatspilgertag von Etsdorf am Kamp nach Krems unterwegs. Foto: Werner Kraus

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

„Pilgern ist ein Bild fürs Leben, wo es manchmal leichter und auch dann wieder schwieriger am Weg wird“, betonte Weihbischof Stephan Turnovszky zum Start des Vikariatspilgertages am 13. August in Etsdorf am Kamp.

Mit der letzten Etappe wurde im Rahmen der Vikariatspilgertage der gesamte Jakobsweg Weinviertel mit seinen Jakobskirchen in Falkenstein, Leitzersdorf, Etsdorf und Brunn im Felde begangen. Das Interesse war groß und so war bereits in den frühen Morgenstunden in Poysdorf ein gut gefüllter Autobus mit Pilgern gestartet. Der Grafenegger Bürgermeister Manfred Denk empfing die Pilger, welche sich unter der Führung von Pilgerbegleiterin Ingrid Kraus trotz des sehr sonnigen Tages auf den Weg nach Krems, dem Endpunkt des Jakobsweges Weinviertel, machten. Entlang des Weges gab es von der Pilgerbegleiterin wertvolle Impulse zum Sonnengesang und den Elementen Erde, Wasser und Luft. In der Jakobskirche von Brunn im Felde empfing Pfarrer Bartholomäus Freitag die Pilgergruppe und zeigte den uralten, wunderschönen Taufstein, der bei den Renovierungsarbeiten nach dem Kamphochwasser entdeckt und wieder in der Kirche aufgestellt wurde. Vizebürgermeister Erich Berger stellte die Gemeinde vor und Gemeinderätin Erika Waldum hat mit Unterstützung eifriger Helfer für das Mittagessen der großen Pilgergruppe im neuen Feuerwehrhaus Gedersdorf gesorgt. Der zweite Teil über die Weinterrassen von Gedersdorf, Rohrendorf und Krems war wunderschön, aber durch die starke Sonne sehr anstrengend. So war jeder sehr froh in die alte, kühle Kirchen von Krems St. Veit einziehen zu dürfen. Im Dom der Wachau, wie die Kirche auch genannt wird, empfing Pfarrer Franz Pfeiffer die Pilgergruppe mit Weihbischof Turnovszky. Mit dabei auch der Obmann des Jakobsweges Weinviertel Gerhard Schütt mit dem gesamten Vereinsvorstand, sowie Walter Flack, der stellvertretende Vorsitzende des Vikariatsrates mit einer Pilgergruppe aus seiner Heimatgemeinde. Beim Diözese-übergreifenden Pilgertag wurde auch der Diözesanpatron der Diözese St. Pölten Hippolyt in die Feier eingebunden. Den Sonnengesang mit den Elementen der Erde hatte Pilgerbegleiterin Ingrid Kraus für die Impulse des Pilgertages mit Weihbischof Stephan Turnovszky genützt. Foto: Werner Kraus Für das kommende Jahr ist eine mehrtägige Pilgerfahrt zu Österreichs wichtigster Jakobskirche, dem Dom von Innsbruck, geplant.