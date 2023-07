Im Holitsch: Wein aus aller Welt und Pferde als Lehrmeister

Das besondere an „Trek & Wine“: In der Vinothek gibt es Weine aus allen möglichen Weltregionen: Äthiopien, der Schweiz und Neuseeland beispielsweise. Und natürlich aus Liechtenstein. Denn Stefan Schwendimann ist Liechtensteiner. Wie kommt man da nach Schrick? Wegen eines Briefmarkenprojektes kam der ehemalige Mitarbeiter der Liechtenstein’schen Post nach Ostösterreich und in Kontakt mit der Mitarbeiterin der Staatsdruckerei Claudia. Und wegen der Liebe blieb er hier hängen. Als sie einen Stall für ihre beiden Pferde suchten, fanden sie Schrick.

„Irgendwann haben wir auf Willhaben eine Kellerröhre im Holitsch gesehen und nach kurzem Überlegen zugeschlagen“, erzählt Claudia Schwendimann. Stefan habe eine weinakademische Ausbildung, außerdem sei der Keller viel zu schön, um das Ambiente nicht mit anderen Menschen zu teilen, erzählt das Paar. Also beschloss man, eine Vinothek einzurichten: „Das Investment war überschaubar“, lacht Stefan Schwendimann. „Wenn uns den Wein keiner abkauft, dann trinken wir ihn selber!“

Weinreisen durch alle Kontinente - in mehr als 90 Minuten

Was sie nicht müssen: Denn vor allem bei den Bewohnern der neuen Siedlung am Wieskugelweg hat die Vinothek schon treue Stammgäste: „Natürlich würden wir uns über mehr Gäste von den alteingesessenen Schrickern auch freuen“, sagt Stefan Schwendimann. Für weniger experimentierfreudige Besucher gibt es immer auch lokale Weine.

Für die Gäste gibt’s regelmäßige Weinreisen – verdeckte Verkostungen mit Weinen aus allen Kontinenten und Infos zu diesen Tröpferln und Regionen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man dafür allerdings Zeit einplanen soll. Die ursprünglich angepeilten 90 Minuten werden immer deutlich überzogen, was die Stammgäste sehr zu schätzen wissen.

Hinter dem Presshaus und über der Kellerröhre grasen ihre beiden Pferde Friday und Tchapo: Mit denen gibt es nicht nur Trekkingtouren durch die Hügel nördlich des Holitsch, auf dem Gelände gibt es auch eine Crosstrail-Anlage, auf der Pferde gegen Einflüsse desensibilisiert werden können, die bei einem Ausritt unterkommen können: Windbruch, eine Stiege, eine Brücke, raschelnde Dinge am Wegesrand. Und ab nächstem Jahr soll es auch Kurse für pferdegestütztes Coaching geben.

Für Reiterfreunde werden auch regelmäßig Orientierungsreitbewerbe abgehalten, manchmal auch als Crossover mit Radfahrern. Infos dazu gibt’s auf der Homepage: www.trekandwine.com

Die Vinothek hat jeden Freitagnachmittag von 16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Letztere Uhrzeit ist allerdings situationselastisch zu sehen.