Unternehmer mit Sorgen und Ideen im Bezirk Mistelbach .

Für den Austausch mit den Unternehmern aus allen NÖ Regionen lädt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker zum virtuellen „NÖ Frühstück mit Zukunft“.„Ich möchte wissen, was unsere Unternehmer beschäftigt und was sie brauchen, um wieder durchstarten zu können“, betont Wolfgang Ecker. Ein Schwerpunkt im Rahmen des Austausches ist auch das in Entwicklung befindliche 10-Punkte-Programm der WKNÖ „Zurück nach Vorne”. Das Programm beinhaltet Themen wie Regionalität, Mobilität, Bildung oder Digitalisierung.