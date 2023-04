Großkrut: Ludwig Hubert feierte seinen 60er

Animiert durch Karl Wilfing begann Ludwig Huber seine politische Karriere in der Jungen ÖVP Großkrut. Die Junge ÖVP hat schicksalhaft sein Leben geprägt, denn bei der Busfahrt zur Wahl von Carlo zum NÖ Landesobmann der Jungen ÖVP lernte Ludwig Huber seinen Gattin Annemarie kennen.

Bei der Feier mit dabei auch die beiden Großkruter Altbürgermeister Franz Schweng und Franz Wagner. Bürgermeister Klaus Schütz würdigte das Geburtstagskind als sehr loyalen und sachlich orientierten Politiker, der immer das Beste für seine Heimatgemeinde Großkrut in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Als Bautechniker hat er beruflich mit sehr vielen Gemeinden zu tun. Dieses Know-how könne er auch zum Wohle der Marktgemeinde in Großkrut einbringen, betonte Schütz: „Das Besondere aber ist der Mensch Ludwig Huber, den feiern wir heute, egal welche Funktion er bekleidet“, so der Bürgermeister.

