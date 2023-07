Chor sorgte mit Pop-Klassikern für Stimmung in Poysdorf & Strasshof

Unterstützt wurde die Sänger dabei durch die Voca-Funk Band. Am 1. Juli war in Poysdorf im Reichensteinhof Premiere. Unter den Gästen auch Bürgermeister Josef Fürst und der langjährige Präsident des Sängerbundes Anton Nimmervoll.

Am Tag danach folgte das Heimspiel in Strasshof, wo die Sänger ebenso mit großem Applaus für ihre gesanglichen Leistungen belohnt wurden. Das Konzert startet mit I`ve Gott he Music in me. Danach folgten Songs wie Dancing Queen von Abba, Help von den Beatles, We are the World, Thank you for the Music und vieles mehr, was die Rock- und Popgeschichte der letzten fünf Jahrzehnte zu bieten hat.