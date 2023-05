Mit Vogelgezwitscher aufstehen: Wanderung in Ameis

An einem lauen Sommermorgen mit Vogelgezwitscher aufstehen und in die aufgehende Sonne wandern. Dieses Vergnügen bieten stets die Vogelstimmenwanderungen mit dem Ornithologen Manuel Denner. Nach einigen Jahren Pause gab er heuer exklusiv für die Gesunde Gemeinde Staatz wieder eine Vogelstimmenwanderung in Ameis.

Neben gemeinsamem Lauschen nach Pirol, Drossel oder Buchfink erzählte Manuel Denner wie sich verändernde Vegetationen auch auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken. Oder er berichtete von seinem Naturschutzprojekt an einem alten Bahndamm.

Den gemütlichen Abschluss gab es wie gewohnt mit einem Frühstück, diesmal im Gemeindekeller Ameis, zubereitet von Gesunde Gemeinde Arbeitskreisleiterin Maria Richter.

Für das nächste Jahr ist bereits wieder eine Vogelstimmenwanderung geplant, allerdings in einer anderen Katastralgemeinde. Wo, wird noch festgelegt.

