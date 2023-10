Windpark: Gaubitscher entscheiden im November

Am 12. November entscheiden die Gaubitscher in einer Volksbefragung, ob der Gemeinderat Flächen in der bestehenden Windkraftzone für die Windkraftnutzung widmen soll. Ein positives Ergebnis würde den Bau von sechs Windenergieanlagen ermöglichen. Auch die Bevölkerung würde mit einem kräftigen Windkraftbonus für alle Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde – 150 Euro für jeden Haushalt plus 50 Euro pro Person - jährlich profitieren.

Die Gemeinde Gaubitsch steht bei der Windkraftnutzung vor einer Weichenstellung: Bei einer Volksbefragung am 12. November entscheiden die Bürger von Gaubitsch, Altenmarkt und Kleinbaumgarten, ob die Flächen in der bestehenden Windkraftzone für die Windkraftnutzung gewidmet werden sollen. Bringt das Ergebnis ein mehrheitliches „Ja“, dann bekommen die Projektwerber – Windkraft Simonsfeld gemeinsam mit EVN Naturkraft und „ImWind“ – die Möglichkeit, ein genehmigungsfähiges Windenergie-Projekt zu entwickeln.

Das Thema Windkraft wurde in der Gemeinde Gaubitsch bereits vor neun Jahren diskutiert. Damals stimmten die Bürger über die Errichtung von sieben Windenergieanlagen ab – das Ergebnis fiel knapp dagegen aus. „Mittlerweile haben sich jedoch die Rahmenbedingungen verändert. Durch den Ukrainekrieg befindet sich der Energiemarkt im Umbruch, die regionale Energieerzeugung ist noch wichtiger geworden. Gleichzeitig wurden durch die technologische Weiterentwicklung von modernen Windkraftanlagen neue Voraussetzungen für die Planung von Windparks geschaffen“, heißt es seitens der Windkraft Simonsfeld. „Aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen unterstützt unser Gemeinderat die geplanten sechs Windenergieanlagen und will die dafür ausreichende Zonierungsfläche für Windkraftnutzung beibehalten. Diesen ersten Schritt haben wir beim Land Niederösterreich bereits beantragt“, sagt Bürgermeister Franz Popp (ÖVP).

Vom geplanten Windpark sollen alle Gemeindebürger profitieren, wie Bürgermeister Popp erklärt: „Der Gemeinderat hat mit den drei Windkraftunternehmen vereinbart, dass von den jährlichen Zahlungen an die Gemeinde ein erheblicher Teil den Bewohnern zugutekommen soll.“ Jeder Haushalt von Hauptwohnsitzern erhält demnach einen Windkraftbonus von 150 Euro pro Jahr. Dazu kommen für jede Person mit Hauptwohnsitz 50 Euro pro Jahr. Dieser Windkraftbonus wird so lange wertgesichert ausbezahlt, wie der Windpark in der Gemeinde Gaubitsch Strom erzeugt. Außerdem kann die Gemeinde Gaubitsch durch die zusätzlichen Einnahmen in Zukunft weitere Investitionen in den Bereichen Infrastruktur sowie Kultur- und Freizeitprojekte tätigen.

Sechs Windenergieanlagen geplant

Die Projektwerber sind drei Windkraftunternehmen – Windkraft Simonsfeld AG, EVN Naturkraft und ImWind Erneuerbare Energie GmbH: Sie sollen die sechs moderne Windenergieanlagen für Gaubitsch planen. Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld erklärt: Die vorgesehenen Anlagen werden mit einer Leistung von bis zu 7 Megawatt projektiert und können eine Strommenge erzeugen, die dem Jahresbedarf von mehr als 20.000 Haushalten entspricht.“ Franz Zischkin, EVN Naturkraft, ergänzt: „Die Anlagen werden in der vom Land Niederösterreich ausgewiesenen Eignungszone in der Gemeinde Gaubitsch errichtet. Die Definition der Windkraftzone stellt im Vorfeld sicher, dass z. B. die vorgesehenen Abstände zu bebautem Wohngebiet der Standortgemeinde von mindestens 1.200 Metern eingehalten werden.“ David Supper von „ImWind“ unterstreicht: „Wir wollen durch dieses Windkraftprojekt einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts im Weinviertel und zur Energiesicherheit leisten.“

„Dem Gemeinderat und mir persönlich ist es ein Anliegen, dass sich alle Gemeindebürger ein umfassendes Bild machen können“, so Franz Popp, der allen Einwohnern einen Info-Nachmittag nahelegt: Am 19. Oktober können sich alle Interessierten im Gemeindeamt zwischen 15 und 19 Uhr ein Bild vom geplanten Windkraft-Projekt machen. Vertreter der Projektbetreiber Windkraft Simonsfeld, der EVN Naturkraft und der ImWind Erneuerbare Energie GmbH werden ebenfalls vor Ort sein. Im Rahmen von Bürgersprechstunden am 10. und 24. Oktober - jeweils zwischen 16 und 19 Uhr - kann man sich ebenfalls am Gemeindeamt informieren, weiters über die Homepage http://wksimonsfeld.at/gaubitsch