Siegerin Gertrude Portisch

Insgesamt haben 85 Personen 750 Fotos eingereicht, darunter 15 Kinder aus der ASO, der Mittelschule und dem Gymnasium. Die Siegerehrung der ASO findet am Dienstag, 6. Juni, in der Schule statt. Es gab drei erste Preise, 15 zweite Preise und 52 dritte Preise, weil Egon Englischs Enkelin meinte: „Die Fotos sind alle so schön Opa“. Egon Englisch dankte der Wirtschaft, den Banken, Winzern und Politikern für das zur Verfügungstellen der Preise, die allesamt weit über 2.000 Euro ausmachen.

Unter den Gästen der Prämierung waren auch Bürgermeister Josef Fürst, SPÖ Frauenvorsitzende Claudia Musil, Vizebürgermeister David Jilli und Stadtrat Hans Peter Vodicka. Um auch nächstes Jahr das Fotografieren, eines der schönsten Hobbys der Welt, zu fördern, gibt es auch schon ein Thema für den 4. Volkshilfe Fotowettbewerb, es ist „mein Lieblingsplatzerl“.

19 „Experten“ bildeten die Jury. Interessant war, wie Jugend, mittlere Generation und Senioren unterschiedlich bewerteten, bemerkte Egon Englisch. Den Sieg holte sich Gertrude Portisch, vor Ingeborg Pelzelmayer und Markus Taubenschuss. Bei den Kindern von 6 bis 14 Jahren gewann Philipp Sogl vor Lilly Gahr und Marlene Schleifer. Und in der Sonderschulwertung hatte Patrick Till, vor Chiara Sophie Bromann und Pia-Marie Zitzmann die Nase vorne.