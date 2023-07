Poysdorfer Kundschafter

Sie tragen die Riesentraube aus dem gelobten Land, um damit zu zeigen, wie fruchtbar das Land ist. Im Mittelalter haben die Poysdorfer Bürger aus Gottvertrauen und Dankbarkeit für unser fruchtbares Land die Kundschafter in das Markt- und spätere Stadtwappen aufgenommen. So ist es für jeden Poysdorfer wichtig, zu wissen, woher diese zwei Männer, Josua und Kaleb, mit der großen Traube kommen, betonte Kaplan Thorsten.

Die Schüler der 4a haben große Beeren aus Papiermache gebastelt. Jede der neun Schulklassen aus der Volksschule brachte mit dieser Beere ihre Anliegen und Wünsche zum Altar. Auch in der Schule lernt man immer wieder Neues kennen, genauso wie die Kundschafter, als sie von Moses in das gelobte Land geschickt wurden, betonte Religionslehrerin Ingrid Kraus. Die Schüler der 3 b Klasse spielten beim Abschlussgottesdienst die biblische Geschichte der Kundschafter. Auf jeden der Schüler, egal ob in der ersten oder in der vierten Klasse, warten neue Herausforderungen im Leben, wo es gut ist, Kundschafter zu sein. Zur Erinnerung bekam jedes Kind, jeder Lehrer und auch Kaplan Thorsten, eine Glasbeere, da er als Kundschafter bereit sein muss, Neues zu wagen und zu entdecken. Tief berührend war auch, als zum Abschluss die Schüler der dritten Klassen die ausscheidenden Viertklässler segneten und ihnen die Hand auflegten.