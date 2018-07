Die Tigerklasse der Volksschule Poysdorf, die 1a mit Klassenlehrerin Susanne Felzl, war auf Besuch in Südmähren.

Schüler im Zoo in Tschechien .

Gemeinsam mit ihrer Partnerklasse in Breclav wurde der Zoo in Hodonin besucht. Bereits im Bus in Breclav mischten sich die österreichischen und die tschechischen Kinder. Bald unterhielten sie sich mit den im Unterricht gelernten tschechischen Phrasen.

Nach der gemeinsamen Jause arbeiteten die Kinder miteinander an Arbeitsblättern und Fragebögen.