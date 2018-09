Am Gelände der Volksschule finden derzeit intensive Bauarbeiten statt. Stellt sich die Frage: Kann der Unterricht in gewohnten Bahnen verlaufen? Ja, und das hat einen Grund: „In 90 Prozent der Volksschulen in Niederösterreich und Wien sind die Klassen mit den Freizeiträumen ident“, so Direktorin Karin Vicena.

Da in der Wolkersdorfer Volksschule aber eigene Freizeiträume zur Verfügung standen, werden diese erst jetzt auch für den Unterricht in Anspruch genommen. Somit besteht in der Schule trotz Baustelle kein Platzproblem. Außerhalb der Schule sorgt die Polizei am Anfang des Schultages für die Sicherheit der Schüler.

Derzeit erfolgt der Neubau der Nachmittagsbetreuung, einiger Klassenräume und der Schlossparkhalle. | Szeker

Ein Überblick des Baufortschritts und der geplanten Arbeiten: Die Abrissarbeiten wurden bis zum Schulstart abgeschlossen, derzeit erfolgt der Neubau der Nachmittagsbetreuung, einiger Klassenräume und der Schlossparkhalle im östlichen Teil der Schule. Diese Arbeiten werden noch bis Herbst oder Ende dieses Jahres andauern.

Dann steht der Schulverwaltung eine Herausforderung bevor: Die Klassen werden im laufenden Schuljahr in den neu gebauten Trakt übersiedeln. Hier findet der Unterricht sodann bis Ende 2020 statt. Danach ist auch der westliche Teil der Schule saniert und steht wieder für den Unterricht offen.