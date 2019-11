Seit Sommer des letzten Jahres läuft das Projekt Zu- und Umbau der Volksschule in Wolkersdorf. Der erste Teil davon ist jetzt abgeschlossen: Der neue Bauteil ist fertiggestellt und wird seit Montag (4. November) von Schülern und Lehrern genutzt. Die planmäßige Übersiedelung wurde mit der Pflanzung eines Baumes gefeiert.

Beim Umzug der Schüler ging dank der Planung von Direktorin Karin Vicena alles reibungslos vonstatten. „Der begrenzt vorhandene Platz ist bis auf den letzten Quadratzentimeter optimal ausgenutzt“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) dazu. Außerdem ist die Sporthalle jetzt ebenfalls wieder für die Mittelschulen und Sportvereine geöffnet.

Dass der Umbau der Volksschule in Wolkersdorf so glatt über die Bühne geht liegt unter anderem an den zahlreichen Freizeiträumen, welche als Ausweichmöglichkeit genutzt werden konnten. Nur wenige Schulen in Niederösterreich haben dieses Platzangebot, oft müssen Container als Ersatzklassen verwendet werden.

Bauphase 2 (seit November 2019):