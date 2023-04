Der älteste Radweg führte nach Bockfließ

„Es war ein großes Trara, als sich am letzten Sonntag im Mai des Jahres 1899 in Floridsdorf hunderte Radfahrer und Radfahrerinnen versammelten, um an der feierlichen Eröffnung des neuen Radwegs nach Bockfließ teilzunehmen“, erzählt Martin Wannemacher, Obmann des Verschönerungsvereines. Beim Treffpunkt für die Abfahrt am Beginn der Abzweigung der Angerer Bezirksstraße war eigens eine Ehrenpforte errichtet worden, mit Tannenreisig umwunden und reich bewimpelt.

Das Prozedere danach hat sich nicht geändert. „Die Ehrengäste und hochrangigen Politiker lobten in ihren Ansprachen die segensreichen Auswirkungen des Fahrrads und seine Funktion als sicheres und billiges Verkehrsmittel „für alle Classen der Bevölkerung“, lacht Wannemacher. Auch der spätere Landeshauptmann von NÖ, der Bockfließer Johann Mayer, war damals als Landtagsabgeordneter dabei.

Finanziert war der Radweg vom Wiener Bicycle-Club (WBC) und der NÖ Landesregierung worden. Er war der mondänste aller Wiener Radfahrvereine, ihm gehörten hohe Beamte, Industrielle, Kaufleute sowie Adelige an. Die Route führte über Leopoldau, Süßenbrunn, Aderklaa zunächst, Deutsch-Wagram nach Bockfließ. Die Strecke sei „nicht reich an Naturschönheiten“, aber erschließe wenigstens ein bislang für Räder fast unfahrbares Gebiet, hieß es damals.

Der Radweg war 1,7 bis zwei Meter breit, und zum Schutz vor Fuhrwerken steckten im Abstand von je zehn Metern Schleuderpflöcke im Boden. Ein Teil der Strecke war mit Kohlenlösche überzogen, ein anderer mit Grubensand hergerichtet, während auf der letzten, sieben Kilometer langen Etappe von Deutsch-Wagram nach Bockfließ die „rennbahnartigen Banquetten“ der Bezirksstraße „jedes Radfahrers Herz höherschlagen“ ließen, wie es der „Bicyclist“, die Vereinszeitung des WBC, stolz vermeldete. Dieser Teil der Strecke, die Bockfließer Straße, wurde noch Jahrzehnte von den Deutsch Wagramern „Rennweg“ genannt, 1959 wurde auf einem Haus der Siedlung „Am Rennweg“ ein von Maler Sepp Zöchling gestaltetes Sgraffito angebracht, das an den einstigen Radweg erinnerte. Seit der thermischen Sanierung des Hauses in den 1990er-Jahren ist es verdeckt, nur in den Ortschroniken haben sich ein paar Aufnahmen davon erhalten.

Das Sgraffito in Deutsch Wagram erinnerte an den ersten Radweg. In den 1990er-Jahren verschwand es allerdings unter der Wärmedämmung des Hauses. Foto: Anton Tantner

In allen Orten wurden die Jungfernfahrt-Radler mit Empfängen begrüßt, in Deutsch Wagram empfingen nicht nur die Gemeindevertretung und Feuerwehr, auch der Gesangsverein samt Kapelle intonierte fröhliche Weisen, wie die Presse damals berichtete. Zur Mittagszeit wurde das Ziel der Reise, das reich beflaggte Bockfließ, erreicht. „Auch dort spielte die Musik auf, am Heimweg lud noch der Süßenbrunner Gutsbesitzer auf seinem Anwesen zum Empfang ein“, weiß Wannemacher. Insgesamt 1.541 Radler waren am ersten Tag unterwegs.

So wurde der Radweg in Zeitungen beworben. Foto: Anton Tantner

Der Radweg hat heute keine Relevanz mehr, weiß Verschönerungsvereinsobmann Martin Wannemacher, der Dampfrossradweg sorgt für die radtechnische Verbindung von Wien und Bockfließ. „Aber er ist geschichtlich sehr interessant.“ Derzeit ist er dabei, den Radweg vor dem 125-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr historisch aufzuarbeiten, wobei eine seiner wichtigsten Quellen das Buch von Anton Tantner „Der 1899 eröffnete Radweg Floridsdorf-Bockfließ" ist.

